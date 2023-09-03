...

Masa Jabatan segera Berakhir, Ridwan Kamil Beberes Barang Pribadi di Rumah Dinas

Dokumentasi Pemprov Jabar , Jurnalis · Minggu 03 September 2023 17:32 WIB
Menjelang akhir masa jabatan 5 September 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rupanya sudah berkemas barang - barang pribadinya di rumah dinas Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung. 

 

Aktivitas beberes itu bahkan telah dilakukan bersama istri, Atalia Praratya, sejak Selasa (29/8/2023). 

 

"Hari ini beres-beres bersama istri saya karena semua ada awal, semua juga ada akhir, pernah datang dengan semangat di hari pertama dilantik dan di hari terakhir kita akan move on meninggalkan tempat yang selama lima tahun menjadi sumber energi, sumber semangat dalam sedih," ujar Ridwan Kamil. 

 

Menurut Kang Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil -- kekuasaan itu sifatnya hanya sementara tidak bisa dimiliki selamanya. Ibarat kata, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. 

 

"Itulah kehidupan, tidak ada yang di dunia ini kita genggam semua termasuk urusan kekuasaan," ucapnya. 

 

Gubernur menghaturkan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga karena sudah memberi kepercayaan memimpin Jabar bersama Uu Ruzhanul Ulum selama lima tahun. 

 

"Terima kasih warga Jabar, sudah memberikan restu dan semangatnya kepada kami mengabdi, mudah-mudahan 2018 - 2023 akan diingat sebagai lima tahun yang luar biasa," kata Ridwan Kamil. 

 

Ketika ditanya pengalaman atau hal yang paling memorable ketika di Gedung Pakuan. Ridwan Kamil dengan tegar dan mata berkaca-kaca menyebut bahwa peristiwa almarhum Emmeril Kahn Mumtdz --Eril-- menjadi momen berat selama mendiami Gedung Pakun. 

 

"Pertanyaannya berat, momen pas Eril, anak kecil yang berpulang," sebutnya. 

 

Selama lima tahun berada di Gedung Pakuan, Kang Emil selalu menjaga kehormatan (Gedung) tersebut dengan melakukan kegiatan yang menghadirkan kebermanfaatan. 

 

Kepada Penjabat Gubernur, Ridwan Kamil berpesan agar menjaga Gedung Pakuan yang bersejarah dengan tidak dinodai  hal-hal negatif. 

 

"Ini kehormatan, selama kehormatan itu hadir di gedung ini kita harus amalkan. Makanya tiap pulang (ke sini) mengingat agar selalu amanah menjaga kepercayaan rakyat Jawa Barat setiap pulang ke sini dan ini gedung yang teramat istimewa.  Jangan dinodai oleh hal - hal yang tidak amanah selama lima tahun saya jaga," kata Ridwan Kamil. 

 

"Cintai para petugas pekerja yang kerja secara ikhlas mereka adalah keluarga," pungkas Ridwan Kamil. 

(Dokumentasi Pemprov Jabar )

