Hammer Fight Indonesia Siap Bertanding di Bulan Oktober

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 08:47 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Tinju Indonesia, Gondolpus Borlak (tengah) saat menyerahkan lisensi ke Promotor Hammer Fight Muh Ismail Said (kanan) saat Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

 

Hammer Fight Indonesia kembali menggelar pertandingan tinju untuk amatir di bawah pengawasan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) dan profesional di bawah pengawasan Dewan Tinju Indonesia (DTI).

 

Pertandingan yang akan diselenggarakan pada 8 Oktober 2023 mendatang di Ashtana Kemang ini akan lebih meriah dibandingkan pertandingan serupa tahun lalu. Sampai saat ini, tercatat sudah ada ± 80 sasana se-Jabodetabek dengan 200 atlit amatir dan 12 atlit profesional yang tercatat sebagai peserta.

(Arif Julianto/okezone)

