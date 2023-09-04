Sejumlah penonton difabel memanfaatkan fasilitas yang disediakan saat menonton pertandingan putaran kedua fase Grup L FIBA World Cup 2023 antara Timnas basket Spanyol melawan Timnas basket Kanada di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Stadion Indonesia Arena menyediakan sekitar 32 kursi bagi difabel yang tersebar di empat sisi yang memfasilitasi kursi penonton difabel dibuat lebih luas untuk memberikan ruang gerak bagi pengguna kursi roda. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

