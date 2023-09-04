...

Indonesia Arena Ramah untuk Difabel Menonton Jadi Lebih Nyaman

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 04 September 2023 09:22 WIB
Stadion Indonesia Arena menyediakan sekitar 32 kursi bagi difabel yang tersebar di empat sisi.
Stadion Indonesia Arena menyediakan sekitar 32 kursi bagi difabel yang tersebar di empat sisi.
Sejumlah penonton difabel memanfaatkan fasilitas yang disediakan saat menonton pertandingan putaran kedua fase Grup L FIBA World Cup 2023 antara Timnas basket Spanyol melawan Timnas basket Kanada di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (3/9/2023). 

 

Stadion Indonesia Arena menyediakan sekitar 32 kursi bagi difabel yang tersebar di empat sisi yang memfasilitasi kursi penonton difabel dibuat lebih luas untuk memberikan ruang gerak bagi pengguna kursi roda. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

