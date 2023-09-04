...

Tradisi Saparan Sleker Warga Lereng Gunung Merbabu

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Senin 04 September 2023 10:24 WIB
Peserta menarikan Tari Kreasi Panahan Jawa saat mengikuti tradisi kirab budaya Saparan Sleker.
Peserta menarikan Tari Kreasi Panahan Jawa saat mengikuti tradisi kirab budaya Saparan Sleker.
Peserta menarikan Tari Topeng Gecul saat mengikuti tradisi kirab budaya Saparan Sleker.
Peserta menarikan Tari Kreasi Panahan Jawa saat mengikuti tradisi kirab budaya Saparan Sleker dengan mengusung tema Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata-Aja Adigang Adigung Adiguna di Dusun Sleker, Desa Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/9/2023). 

 

Tradisi Saparan yang digelar setiap bulan Sapar penanggalan Jawa dengan menampilkan berbagai macam kesenian dan kirab hasil bumi warga lereng Gunung Merbabu itu sebagai bentuk wujud rasa syukur masyarakat setempat kepada Tuhan YME atas berkah kesehatan serta hasil panen warga yang melimpah, sekaligus untuk memupuk kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal di tengah gempuran budaya asing yang masuk di era digital. 

 

(ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz) (hru)

(Aji Styawan/Antara Foto)

