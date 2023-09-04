Petani memanen rumput laut di Desa Ekas Buana, Lombok Timur, Kamis (31/8/2023). PT Blue Bird Tbk (Bluebird) mengulang keberhasilan pelaksanaan “Bluebird Run & Ride” demi menjadikan setiap kilometer berarti dalam mendukung perbaikan kondisi lingkungan dan sosial. Pada tahun ini Bluebird menggandeng komunitas Rethink Plastic, guna melanjutkan inisiatif reuse, reduce and recycle (3R) sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi biru di wilayah pesisir Lombok Timur, kegiatan ini juga mengedukasi para petani rumput laut untuk mengurangi penggunaan plastik demi kelestarian alam.

Kolaborasi ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang telah menetapkan sasaran untuk sektor ekonomi biru, termasuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menjadi 5% pada 2045, menciptakan 10 juta lapangan kerja, mengurangi polusi laut sebanyak 50% pada 2045, dan melindungi 30% perairan pada 2030. Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan peta jalan ekonomi biru, investasi dalam riset kelautan, dukungan pada perikanan berkelanjutan, penguatan komunitas pesisir, dan pengembangan pariwisata bahari.

(Heru Haryono)