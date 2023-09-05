...

Bentuk Peduli Kesehatan, Partai Perindo Mataram Gelar Pengobatan Gratis

MPI, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 09:00 WIB
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Mataram menggelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga Kelurahan Karang Baru, Kota Mataram. 

 

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di Kantor DPD Partai Perindo Kota Mataram di Jalan Doktor Soetomo, Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (4/9/2023).

 

Ketua DPD Partai Perindo Kota Mataram, Zammatur Rahli menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan komitmen partai berlambang rajawali mengembangkan sayap bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu terhadap kesehatan masyarakat.

 

"Melihat antusias dan tingginya animo warga, DPD Partai Perindo Kota Mataram akan terus menggelar kegiatan serupa dan menargetkan diadakan di 60 titik wilayah Kota Mataram," ujar Zammatur di lokasi.

 

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis diberikan kepada masyarakat sekitar yang kesulitan mengakses pusat layanan kesehatan.

 

Untuk menghindari antrean menguluar, panitia memberlakukan sistem kupon. Sebanyak 250 kupon antrean diberikan kepada masyarakat setempat.

 

Bang Jems panggilan populer Ketua DPD Perindo Kota Mataram ini mengatakan,  program ini akan terus dilanjutkan seiring dengan perkembangan Perindo khususnya di Kota Mataram.

 

"Mudah-mudahan Perindo terus berkembang, sehingga program ini dapat berlanjut terus," tutupnya.

