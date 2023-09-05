...

Kebakaran Lahan di Palembang, Jembatan Ampera Hampir Hilang

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 13:40 WIB
Suasana Jembatan Ampera yang tertutup kabut asap di Palembang.
Suasana Jembatan Ampera yang tertutup kabut asap di Palembang.
Suasana Jembatan Ampera yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5/9/2023). Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nilai Ambang Batas (NAB) konsentrasi partikulat (PM10) di Palembang sebesar 196 atau berada dikategori tidak sehat yang diakibatkan dari kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumsel. Kebakaran tersebut menutupi Jembatan Ampera hampir hilang tidak terlihat tertutup asap tebal

 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU) 

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

