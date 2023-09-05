Suasana Jembatan Ampera yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5/9/2023). Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nilai Ambang Batas (NAB) konsentrasi partikulat (PM10) di Palembang sebesar 196 atau berada dikategori tidak sehat yang diakibatkan dari kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumsel. Kebakaran tersebut menutupi Jembatan Ampera hampir hilang tidak terlihat tertutup asap tebal

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)