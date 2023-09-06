...

Perpisahan Ganjar Pranowo Dihadiri Ribuan Warga

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 07:45 WIB
Pesta rakyat yang dihadiri ribuan masyarakat menjadi puncak perpisahan Ganjar Pranowo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) menyapa warga seusai memberikan pidato pada perpisahan bertajuk Pesta Rakyat Terima Kasih Jawa Tengah di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/9/2023).

 

Pesta rakyat yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Tengah itu menjadi puncak perpisahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo periode tahun 2013-2018 dan 2019-2023 yang selanjutnya dijabat sementara oleh Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.

 

