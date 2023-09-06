...

Akun YouTube DPR RI Diretas Dipakai Siaran Langsung Judi Online

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 11:00 WIB
Akun YouTube resmi milik DPR RI yang diretas menampilkan tayangan Judi Slot.
Potret akun YouTube resmi milik DPR RI yang diretas menampilkan tayangan Judi Slot pada Rabu (6/9/2023) pagi.

 

Akun YouTube resmi DPR RI menampilkan empat tayangan langsung judi online. Foto profil akun YouTube DPR RI juga diganti dengan gambar bertuliskan ‘SLOT BARIS’.

 

Bahkan, tayangan langsung tersebut ditonton ribuan orang yang serta memberikan komen di akun youtube DPR RI.

 

Sementara itu, keterangan yang ada dalam tayangan live judi online di channel YouTube DPR RI itu menggunakan bahasa asing, yakni bahasa Turki.

(Aldhi Chandra Setiawan)

