Relawan Prabowo Wilayah Priangan Timur meliputi Garut, Ciamis, Tasik, Sumedang Telah Berhasil Menangkan Pemilu 2019, kini Mencabut Dukungan dan memilih Berjuang bersama Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024.

Sejumlah tokoh Utama Penggerak Simpul Relawan Priangan Timur hadir dalam deklarasi tersebut. Mereka memiliki beragam latar belakang, dari pengusaha, tokoh agama, tokoh adat hingga LSM.

Priangan Timur Merupakan Basis Tradisional Negeri Pasundan Kaya Potensi Wisata Alam & Kebudayaan serta UMKM kerajinan.

”Kami sudah cukup mengambil pelajaran dari Pemilu 2019, Totalitas Dukung Prabowo, sehingga kami Sepakat mengalihkan dukungan kepada Ganjar, yang kami nilai lebih mumpuni dan dapat dipercaya untuk memajukan Priangan Timur Jawa Barat ,” kata Iban Muhiba S.PD.I, Ketua Alumni Gerakan Pemuda Islam dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi The Rakyat berpusat di Kabupaten Garut.

Dukungan juga diberikan sejumlah toko agama terkemuka Priangan Timur, antara Lain Ustad Ajang M.H. selaku Pimpinan Pesantren Darul Fath Cintanagara Priangan Timur dan Ketua Garis (Gerakan Reformasi Islam) Priangan Timur , K.H. Aceng Nanang selaku Dewan Pendiri Yayasan Perjuangan Ikhwanus Suluk Berpusat si Garut dan Ketua Majelis Dakwah Islam (MDI) Kabupaten Garut dan K.H. Ade Abdullah tokoh agama HAMIDA (Himpunan Alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda) dan Pembina Ponpes Miftahul Hidayah Bayongbong Garut Jawa Barat.

Kami Percayakan ke Ganjar membantu Pembangunan Priangan Timur, Membuka Lapangan kerja, Pengembangan UMKM serta daya dukung Sarana Prasarana Wisata alam jika Kelak Terpilih menjadi Presiden Pada Pilpres 2024, kata Ustad Ajang.

Sementara itu, dukungan dari kalangan pengusaha datang dari Yudi J. Ramli. Dia adalah pengusaha sekaligus Ketua Yayasan Hikmah Ash Shalihin dan Ketua Keluarga Alumni Pelajar Islam Indonesia Kabupaten Garut. Dukungan juga diberikan Ketua Lembaga Adat Purawijaya Cimanganten Jajang Rohmat,

