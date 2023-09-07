...

Tangis Bahagia Sarkani Warga Tangerang Penerima Bedah Rumah dan Uang Rp15 Juta Langsung dari Hary Tanoesoedibjo

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 15:31 WIB
Hary Tanoesoedibjo foto bersama warga Tangerang.
Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan gerobak Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berada di dalam rumah yang sudah dibedah.
Tangis haru Sarkani yang rumahnya sudah dibedah.
Hary Tanoesoedibjo bersama keluarga Sarkani yang rumahnya sudah dibedah.
Tangis haru Sarkani dan keluarga pecah saat Chairman MNC Group yang juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo membuka tirai rumahnya yang telah direnovasi, Rabu (06/09/2023). 

 

Sarkani adalah Pencari Ikan di Danau Desa Jayanti, Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Dia adalah penerima program Bedah Rumah dan Uang Kaget GTV. 

 

HT memberikan bantuan senilai 15 juta untuk digunakan sebagai modal usaha dan belanja keperluan rumah tangga, dan keperluan pendidikan anak. 

 

Tidak itu saja Sarkani mendapatkan hadiah spesial yaitu Gerobak Perindo untuk memulai usahanya berjualan bubur ayam. 

 

"Tidak ada yang tidak mungkin. Rezeki di tangan Yang Maha Kuasa. Ada bagian kita yang harus kita perbuat juga. Kita harus bekerja keras, kita harus jujur, kita harus punya semangat, niscaya pastikan anak-anak di sekolah dengan baik. Niscaya keluarga kita akan sejahtera," tukas Hary Tanoesoedibjo 

 

