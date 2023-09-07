...

KPK Geledah Rumah di Bali Terkait Dugaan Korupsi Kemenaker

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 18:36 WIB
Polisi berjaga saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sebuah rumah.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sebuah rumah.
A A A

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah rumah terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di kawasan Mengwi, Badung, Bali, Kamis (7/9/2023). 

 

Penggeledahan dilakukan untuk melanjutkan proses pengumpulan alat bukti setelah pada Senin (4/9) lalu KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Reyna Usman dalam dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. 

 

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Komdigi Kirim 100 Genset dan 500 Ponsel untuk Pulihkan Jaringan di Sumatra

Komdigi Kirim 100 Genset dan 500 Ponsel untuk Pulihkan Jaringan di Sumatra

Jelang Nataru, Arus Pemudik Kereta Api Padati Stasiun Pasar Senen

Jelang Nataru, Arus Pemudik Kereta Api Padati Stasiun Pasar Senen

Pemulihan Pascabanjir di Sumatra Fokus pada Layanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial

Pemulihan Pascabanjir di Sumatra Fokus pada Layanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Cari Berita Lain Di Sini