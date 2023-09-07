...

Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten Kota Partai Perindo Se-Bali

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 22:07 WIB
Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan dan arahan didepan Jajaran pengurus dan simpatisan partai.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama denagn para kader.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan dan arahan didepan Jajaran pengurus dan simpatisan partai di acara konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten Kota Partai Perindo SE- Bali Kamis ( 7/09/2023).

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal. Dalam kesempatan ini ketum mengunjungi kantor DPW.

 

Cari Berita Lain Di Sini