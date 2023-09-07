Pelanggan taksi Blue Bird mengakses EZPoint di aplikasi MyBluebird di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (7/9/2023).Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional, PT Blue Bird Tbk (Bluebird) sebagai penyedia solusi mobilitas, meluncurkan EZPoint sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan dan kepercayaan pengguna. Hadirnya EZPoint menjadi langkah nyata Bluebird dalam menunjukkan dan memvalidasi manfaat yang dapat dirasakan dari mobilitas Standar Nyaman Indonesia (SNI) bersama Bluebird.

EZPoint adalah program loyalitas untuk pelanggan setia Bluebird yang sesuai dengan kebutuhan pengguna setia Bluebird dari empat tingkat pengguna yaitu: Explorer, Traveller, Voyager, dan Elite. EZPoint akan memberikan manfaat yang terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna pada kelompok tertentu.

(Heru Haryono)