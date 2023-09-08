Taksi Blue Bird melintasi kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Banten. PT Blue Bird Tbk bukukan raihan positif, baik dari sisi pendapatan maupun laba.

Perseroan membukukan pendapatan Rp2,09 triliun pada semseter I 2023, Raihan itu naik 35,14% dibandingkan tahun lalu disemester yang sama yaitu sebesar Rp1,55 triliun.

Dengan pencapaian tersebut, Blue Bird terus mengedepankan layanan terbaiknya untuk para pelangganya dengan kampanye Standar Nyaman Indonesia” (SNI). Kampanye ini hadir dari filosofi layanan Bluebird yaitu Aman, Nyaman, Mudah dan Personalised (ANDAL).

Sebagai perusahaan penyedia layanan mobilitas terdepan di Indonesia, Bluebird berkomitmen untuk memberikan standar layanan terbaik bagi pelanggannya melalui tiga pilar utama, yaitu armada yang terstandarisasi, pengemudi yang profesional, dan kemudahan layanan mobilitas bagi pelanggan melalui sistem yang terintegrasi.

(Heru Haryono)