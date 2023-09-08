...

MNC Energy Investments (IATA) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan, Bidik Dana Rp1,5 Triliun

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 14:52 WIB
PT MNC Enery Investments Tbk IATA menyelenggarakan Penawaran Umum Berkelanjutan.
PT MNC Enery Investments Tbk IATA menyelenggarakan Penawaran Umum Berkelanjutan.
PT MNC Enery Investments Tbk IATA menyelenggarakan Penawaran Umum Berkelanjutan.
Presiden Direktur IATA Suryo Eko Hadianto  (ketiga kiri) saat memberikan penjelasan dalam publik ekspose PT MNC Enery Investments Tbk (IATA) di iNews Tower, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

 

PT MNC Enery Investments Tbk (IATA) menyelenggarakan Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I tahun 2023.

 

Melalui penerbitan ini, lini bisnis energi MNC Group membidik dana mencapai Rp1 triliun untuk Obligasi, dan Rp500 miliar untuk Sukuk Wakalah. Sehingga total dana yang ditarget mencapai Rp1,5 triliun.

(Aldhi Chandra Setiawan)

