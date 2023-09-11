Relawan Ganjar Milenial Center (GMC) Jawa Timur memastikan kabar peralihan dukungan ke Bacapres Prabowo Subianto tidak benar. Koordinator Wilayah GMC Jawa Timur Mahmud membeberkan fakta di balik itu.

Hal itu disampaikan Mahmud saat konferensi pers bersama 22 Koordinator GMC Kota/Kabupaten se-Jawa Timur dan perwakilan dari Koordinator Nasional Ganjar Milenial Center di Posko GMC Jawa Timur di Malang, Jawa Timur pada Minggu (10/9/2023).

Mahmud menyatakan bahwa insiden itu merupakan sebuah pencatutan identitas politik yang mengatasnamakan Ganjar Milenial Center (GMC).

Mahmud kemudian mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya di balik pencemaran nama baik yang dilakukan oknum kubu sebelah.

"Menyikapi persoalan pencatutan sepihak atribut Ganjar Milenial Center pada acara

deklarasi peralihan dukungan capres tanggal 09 September 2023 di Kota Malang, kami Ganjar Milenial Center Jawa Timur yang terdiri dari Koordinator Kota/Kabupaten Ganjar Milenial Center Se- Jawa Timur menyatakan sikap," jelas Mahmud.

"Bahwa Muhammad Deckaryan Lexca Justico telah mengundurkan diri sebagai

Koordinator GMC Kediri sejak surat pengunduran dirinya yang diserahkan ke GMC Jatim tertanggal 1 Juni 2023," lanjut Mahmud.

Mahmud menegaskan narasi yang menyoroti seakan-akan relawan Ganjar membelot itu tidak benar. Karena Muhammad Deckaryan Lexca sudah mengundurkan diri dan bukan lagi anggota resmi Ganjar Milenial Center Jawa Timur tertanggal 1 Juni 2023.

Untuk itu, pencatutan nama Ganjar Milenial Center secara kelembagaan tidaklah benar. GMC Jatim, lanjut Mahmud, merasa sangat dirugikan atas pencatutan nama GMC.

"Kami tegaskan Muhammad Deckaryan Lexca Justico tidak memiliki

hak menggunakan atribut Ganjar Milenial Center dan kami merasa dirugikan atas

pengunaan atribut Ganjar Milenial Center yang digunakan saat deklarasi tersebut," ungkap Mahmud.

Mahmud mengultimatum kepada Muhammad Deckaryan Lexca Justico agar segera melakukan klarifikasi terbuka atas tindakannya. Ia memberikan tenggat waktu paling lambat terhitung 3x24 jam sejak

pernyataan klarifikasi ini dibuat.

"Apabila tidak terpenuhi, maka kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.Kami GMC mengecam segala bentuk gerakan atau aktivitas yang mengatasnamakan GMC tanpa sepengetahuan Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center Jawa Timur," kata Mahmud.

Sebagai milenial, Mahmud mengajak kepada seluruh kolega pendukung Ganjar untuk menjunjung tinggi politik damai dan bersih menuju Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Mahmud juga menegaskan bahwa Ganjar Milenial Center solid dan siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

"Kami Ganjar Milenial Center Se-Jawa Timur menegaskan solid dan siap memenangkan Ayah Ganjar Pranowo sebagai Presiden Tahun 2024," tegas Mahmud.

"Kami mengajak seluruh relawan Ayah Ganjar Pranowo untuk tidak terprovokasi atas kejadian ini, agar situasi politik ini tetap berjalan damai sampai pada waktu pemilihan," pungkasnya.

Sebelumnya, ramai pemberitaan sejumlah orang melakukan pengalihan dukungan capres ke prabowo dan tampak beberapa orang seolah-olah sedang melepaskan baju dengan gambar Ganjar Milenial Center (GMC) di sebuah ruangan.

