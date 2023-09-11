Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri silaturahmi bersama 500 pendeta se-Tangerang Raya pada Senin (11/9/2023). Tak hanya para pendeta, dalaM silaturahmi yang digelar di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang turut hadir ketua DPP juga para bacaleg se-Tangerang Raya. Kedatangan Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu pun disambut meriah oleh seluruh peserta yang hadir.

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa salah satu misi yang diemban para bacaleg Perindo adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, dan menjaga persatuan Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memiliki tag line untuk Indonesia Sejahtera.

(Aziz Indra)