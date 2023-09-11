Atlet panjat tebing nomor combined putra Indonesia Musauwir (kanan) berlatih dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Asian Games 2022 di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Dalam sesi latihan terlihat Musauwir perlihatkan perut sixpack, sementara dalam Asian Games 2022 yang akan berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 akan menurunkan 12 atlet yang terbagi dalam dua nomor yakni delapan atlet untuk nomor speed dan empat atlet untuk nomor combined.

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)