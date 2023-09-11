...

Atlet Panjat Tebing Indonesia Musauwir Pamer Perut Sixpack

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 11 September 2023 15:21 WIB
Atlet panjat tebing Indonesia Musauwir berlatih untuk persiapan ASIAN Games 2022.
Atlet panjat tebing Indonesia Musauwir berlatih untuk persiapan ASIAN Games 2022.
A A A

Atlet panjat tebing nomor combined putra Indonesia Musauwir (kanan) berlatih dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Asian Games 2022 di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/9/2023). 

 

Dalam sesi latihan terlihat Musauwir perlihatkan perut sixpack, sementara dalam Asian Games 2022 yang akan berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 akan menurunkan 12 atlet yang terbagi dalam dua nomor yakni delapan atlet untuk nomor speed dan empat atlet untuk nomor combined. 

 

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini