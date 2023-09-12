...

554 Titik Panas Tersebar di Kalimantan Barat

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 08:05 WIB
Petugas kepolisian melakukan pembasahan di lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (11/9/2023). 

Berdasarkan data BMKG pada 10 September 2023, dari hasil deteksi titik panas dengan menggunakan sensor VIIRS dan MODIS pada satelit polar (NOAA20, S-NPP, TERRA dan AQUA) yang memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, terdapat 554 titik panas di Kalimantan Barat. 

 

(ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/aww) (hru)

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)

