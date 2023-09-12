...

51 Kilogram Daging Babi Dimusnahkan

Olha Mulalinda/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 15:45 WIB
Petugas Karantina membawa kemasan berisi daging babi yang terinfeksi flu babi Afrika.
Petugas Karantina memusnahkan hewan dan tumbuhan ilegal.
A A A

Petugas Karantina Pertanian menggunakan alat pelindung diri (APD) membawa kemasan berisi daging babi yang terinfeksi African Swine Fever (ASF) atau flu babi Afrika di halaman Kantor Karantina Pertanian Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (12/9/2023). 

 

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong melakukan pemusnahan terhadap media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) berupa 51 kilogram daging babi positif African Swine Fever (ASF) atau flu babi Afrika asal Manado yang diterbangkan dengan pesawat udara ke bandara DEO Sorong, dua ekor ayam asal Pelabuhan Bitung, tiga ekor ayam asal Pelabuhan Ambon, satu ekor ayam asal Pelabuhan Bau-bau, dua ekor burung dara asal Pelabuhan Surabaya, 10 kg daging ayam asal Pelabuhan Ambon dan satu pohon bibit pisang asal Pelabuhan Bula.

 

(ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom) (hru)

(Olha Mulalinda/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini