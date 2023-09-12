...

Festival Kampung Nelayan Tomalau Angkat Pariwisata Tidore

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 18:14 WIB
Sejumlah penari menampilkan tarian kolosal pada pembukaan Festival Kampung Nelayan Tomalou FKNT .
Sejumlah penari menampilkan tarian bokor pada pembukaan Festival Kampung Nelayan Tomalou.
Sejumlah penari menampilkan tarian bokor pada pembukaan Festival Kampung Nelayan Tomalou (FKNT) 2023 di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Selasa (12/9/2023). 

 

Festival tersebut mengangkat tema Menjaring Kekuatan di atas Sampan dengan menampilkan 150 penari dan Ritual Foladamo bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata maupun pengembangkan potensi seni budaya, dan sektor perikanan sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan serta bisa dimasukandalam agenda Kharisma Event Nusantara (KEN). 

 

(ANTARA FOTO/Andri Saputra./hp) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

