Penyanyi Nikita Mawarni berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Pangeran Datang dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Juara The Voice Kids season 4, Nikita Mawarni baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Pangeran Datang saat menjadi tamu dalam acara Guest Star Okezone TV.

Lagu ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta seorang gadis kepada laki-laki yang datang di hidupnya layaknya sang pangeran.

Nikita berharap kesuksesan lagu Pangeran Datang melebihi single sebelumnya dan dapat diterima oleh masyarakat.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)