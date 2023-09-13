...

Rapat Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Pranowo

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 22:34 WIB
Hary Tanoeseoedibjo bersama Megawati Soekarnoputri.
Rapat membahas pemantapan Tim Pemenangan Nasional TPN dan agenda-agenda strategis untuk Pemilu 2024.
Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan), Ketua Umum Partai PPP Mardiono (kanan), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kiri), dan Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid (kedua kiri) bersiap untuk rapat perdana di Gedung High End, Jakarta, Rabu (13/9/2023). 

 

Empat ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana yang membahas diantaranya pemantapan Tim Pemenangan Nasional (TPN) dan agenda-agenda strategis untuk Pemilu 2024. 

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

