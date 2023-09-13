Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan), Ketua Umum Partai PPP Mardiono (kanan), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kiri), dan Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid (kedua kiri) bersiap untuk rapat perdana di Gedung High End, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Empat ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana yang membahas diantaranya pemantapan Tim Pemenangan Nasional (TPN) dan agenda-agenda strategis untuk Pemilu 2024.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

