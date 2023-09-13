...

Belum Kasih Trophy Tapi Shin Tae-yong Antar 3 Skuad Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Asia

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 07:12 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melambaikan tangan kearah suporter.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melambaikan tangan kearah suporter usai pertandingan melawan Turkmenistan pada pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U-23 AFC 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/9/2023). Timnas Indonesia U-23 menang atas Turkmenistan dengan skor 2-0 dan memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 Qatar 2024. 

Pelatih Tim Nasional Shin Tae-yong baru saja mencetak sejarah baru yang luar biasa usai mengantarkan Tim U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa tiga skuad Timnas Indonesia (senior, U-23, dan U-20) lolos ke putaran final Piala Asia.

 

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/hp) (hru)

 

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

