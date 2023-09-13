Pesepakbola Timnas Indonesia Pratama Arhan berselebrasi usai berhasil mencetak gol ke gawang Turkmenistan pada pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U-23 AFC 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/9/2023). Timnas Indonesia U-23 menang atas Turkmenistan dengan skor 2-0 dan memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 Qatar 2024.

Dalam selebrasinya Pratama Arhan membuka jersey yang dikenakan Ia menunjukan bacaan di kaos dalamnya yang bertuliskan 20-08-2023 dan Azizah. Angka itu merujuk kepada tanggal pernikahan Pratama Arhan dan sang istri, Azizah Salsha yang berlangsung di Jepang pada 20 Agustus 2023.

sebagai selebrasi “bucin” oleh netizen di media sosial. Terlepas dari itu, kelar pertandingan, Pratama Arhan bertemu sang istri di lobby hotel tempat skuad Timnas Indonesia menginap.

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/hp) (hru)