Dahlan Iskan Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan LNG Pertamina

Heru Haryono, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 16:03 WIB
Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Dahlan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina.

 

KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, tetapi belum diumumkan resmi kepada publik. KPK memasukan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina sebagai prioritas untuk diselesaikan dan bakal membongkar keseluruhan kaasus untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

 

(Foto: Heru Haryono)

(Heru Haryono)

