(ki-ka) Sejarawan Asvi Warman Adam, Pakar Administrasi dan Kebijakan Publik Ketua BPK 2019-2022 Agung Firman Sampurna, Sosiolog Media Nur Hasfi, Psikolog Hanna Rahmi, Praktisi Management & Kepemimpinan Sudhamek, Pengamat Politik Fachry Ali dan Dosen Akademisi Fisipol UGM Ari Dwipayana berfoto usai berdiskusi bedah buku Hitam Putih Ganjar di Jakarta, Kamis (14/9/2023). Buku tersebut berisi tentang rekam jejak kepemimpinan Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)