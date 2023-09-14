...

Hitam Putih Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur Jateng

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 22:29 WIB
(ki-ka) Sejarawan Asvi Warman Adam, Pakar Administrasi dan Kebijakan Publik Ketua BPK 2019-2022 Agung Firman Sampurna, Sosiolog Media Nur Hasfi, Psikolog Hanna Rahmi, Praktisi Management & Kepemimpinan Sudhamek, Pengamat Politik Fachry Ali dan Dosen Akademisi Fisipol UGM Ari Dwipayana berfoto usai berdiskusi bedah buku Hitam Putih Ganjar di Jakarta, Kamis (14/9/2023). Buku tersebut berisi tentang rekam jejak kepemimpinan Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

