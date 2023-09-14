Pendaki warga negara asing (WNA) asal Spanyol Denise Del Carmen (kiri kedua) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Resort Selo Taman Nasional Gunung Merapi, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (14/9/2023).

Pendaki warga negara asing (WNA) asal Spanyol Denise Del Carmen menyatakan menyesal atas perbuatanya yang melakukan pendakian Gunung Merapi secara ilegal yang masih ditutup karena status Siaga (level 3) serta menghapus segala dokumentasi saat di Gunung Merapi.

