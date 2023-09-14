...

Pendaki Wanita Asal Spanyol Nekat Naik Gunung Merapi Berstatus Level 3

Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 22:40 WIB
Denise Del Carmen menyatakan menyesal atas perbuatanya yang melakukan pendakian Gunung Merapi secara ilegal.
Denise Del Carmen menyatakan menyesal atas perbuatanya yang melakukan pendakian Gunung Merapi secara ilegal.
Pendaki warga negara asing (WNA) asal Spanyol Denise Del Carmen (kiri kedua) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Resort Selo Taman Nasional Gunung Merapi, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (14/9/2023). 

 

Pendaki warga negara asing (WNA) asal Spanyol Denise Del Carmen menyatakan menyesal atas perbuatanya yang melakukan pendakian Gunung Merapi secara ilegal yang masih ditutup karena status Siaga (level 3) serta menghapus segala dokumentasi saat di Gunung Merapi. 

 

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww) (hru)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

