Musisi Once Mekel yang juga caleg dari PDIP hadir dalam dalam Launching Buku "Membedah Pikiran Ganjar" di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Once menilai bakal calon presiden Ganjar Pranowo sangat peka terhadap persoalan secara menyeluruh.

Selain itu, ia menilai karakter politikus berambut putih itu sangat peduli dengan rakyat. Hal itu dibuktikan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

"Mas Ganjar punya kepedulian hal yang detail tidak hanya normatif tapi deskriptif. Saya yakin dengan populasi di Jateng dan dua periode berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kualitas kesehatan ibu dan pembangunan infrastruktur. Dan itu modal besar untuk membangun Indonesia," papar eks vokalis Dewa 19.

(Arif Julianto/okezone)