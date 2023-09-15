...

Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo Se-Bangka Belitung

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 13:07 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan di depan para kader.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut para kader.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut para kader.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut para kader.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan gerobak.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan di depan para kader.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan di depan para kader.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan dan arahan didepan Jajaran pengurus dan simpatisan partai di acara konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten Kota Partai Perindo SE- Bangka Belitung yg diselenggarakan di Pengkal Pinang, Kamis ( 15/09/2023). Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

 

Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal. Dalam kesempatan ini Hary Tanoesoedibjo mengunjungi kantor DPW serta menyerahkan gerobak secara simbolis.

(Aziz Indra)

