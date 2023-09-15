Sejumlah pesepak bola Tim Nasional Indonesia U-24 menjalani latihan jelang Asian Games 2022 Hangzhou di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Pada sesi latihan hari ini, terlihat Skuad Garuda mematangkan segala aspek. Tentunya ini semua dilakukan agar Timnas Indonesia U-24 semakin siap berlaga di Asian Games 2022 Hangzhou. Sebagaimana diketahui, Asian Games 2022 yang akan bergulir di China dijadwalkan berlangsung pada 23 September sampai 8 Oktober mendatang.

Timnas Indonesia U-24 tergabung dalam Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Skuad besutan Indra Sjafri akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Kirgistan pada Selasa (19/9) mendatang. Selanjutnya melawan Taiwan pada Kamis (21/9), dan Korea Utara, Minggu (24/9).

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)