Timnas Indonesia U-24 Latihan Jelang Asian Games di Hangzhou

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 14:23 WIB
Sejumlah pesepak bola Tim Nasional Indonesia U-24 menjalani latihan jelang Asian Games 2022 Hangzhou di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

 

Pada sesi latihan hari ini, terlihat Skuad Garuda mematangkan segala aspek. Tentunya ini semua dilakukan agar Timnas Indonesia U-24 semakin siap berlaga di Asian Games 2022 Hangzhou. Sebagaimana diketahui, Asian Games 2022 yang akan bergulir di China dijadwalkan berlangsung pada 23 September sampai 8 Oktober mendatang. 

 

Timnas Indonesia U-24 tergabung dalam Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Skuad besutan Indra Sjafri akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Kirgistan pada Selasa (19/9) mendatang. Selanjutnya melawan Taiwan pada Kamis (21/9), dan Korea Utara, Minggu (24/9).

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

