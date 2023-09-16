...

Koleksi Musim Dingin Kolaborasi Desainer Inggris

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 20:16 WIB
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin.
A A A

Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin Uniqlo: C di Pondok Indah. Koleksi Uniqlo: C merupakan klaborasi perdana dengan desainer ternama asal Inggris, Claire Waight Keller yang bertema “Sophistication for Everyday”, dalam kolaborasi menghadirkan pakaian ready to wear yang fungsional dengan potongan timeless.

 

Nama Uniqlo:C sendiri dipilih untuk mewakili berbagai elemen dalam koleksi ini yang terinspirasi dari huruf C: Curiosity (keingintahuan), Conversation (percakapan), City (kota), Clarity (kejelasan), Connection (koneksi), dan Creativity (kreativitas), dan juga nama sang desainer, Clare.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Cari Berita Lain Di Sini