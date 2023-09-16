Model memeragakan koleksi pakaian musim gugur dan musim dingin Uniqlo: C di Pondok Indah. Koleksi Uniqlo: C merupakan klaborasi perdana dengan desainer ternama asal Inggris, Claire Waight Keller yang bertema “Sophistication for Everyday”, dalam kolaborasi menghadirkan pakaian ready to wear yang fungsional dengan potongan timeless.

Nama Uniqlo:C sendiri dipilih untuk mewakili berbagai elemen dalam koleksi ini yang terinspirasi dari huruf C: Curiosity (keingintahuan), Conversation (percakapan), City (kota), Clarity (kejelasan), Connection (koneksi), dan Creativity (kreativitas), dan juga nama sang desainer, Clare.

(Heru Haryono)