Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (Bacapres) tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day (CFD), Minggu (17/9/2023). Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung.

Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Kontan, mereka berebut berswafoto. Begitu pun Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama.

Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris. Lebih dari itu, Ganjar bersama istri mampir di warung miayam kaki lima di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat.

"Ini namanya warung mie ayam apa, warungnya namanya apa?" tanya Ganjar kepada pemilik warung.

"Namanya Mie Ayam Pak Bejo Jalan Blora, Pak," jawab pemilik warung.

Meski dalam keadaan makan, Ganjar masih ramah melayani sapaan dan permintaan selfi oleh warga.

Yanti, pemilik warung Miayam Pak Bejo mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka kalau Ganjar Pranowo sudi makan di warung miliknya, yang hanya kaki lima.

"Saya gak tau kalau ada Pak Ganjar. Rasanya senang sekali, karena beliau mau makan di warung saya," katanya.

Menurutnya, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat.

"Orangnya baik, ramah dan tidak sombong. Ya, semoga Pak Ganjar sehat, dan bisa jadi presiden," ungkapnya.

Rasa senang juga disampaikan, Bu Iik yan tak melewatkan kesempatan untuk berswafoto bersama Ganjar.

"Iya dong, ini CFD spesial karena ada Pak Ganjar. Semoga bisa menjadi pemimpin yang baik," tandasnya.