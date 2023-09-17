...

Mensesneg Pratikno: Festival LIKE Kerja untuk Selamatkan Lingkungan

MPI, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 11:58 WIB
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki membuka secara resmi Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK (16/9/2023).

 

Menteri Pratikno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya atas penyelenggaraan Festival LIKE. Dirinya kemudian mengungkapkan bahwa melalui kegiatan ini dapat menjadi momentum bersama dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang terjadi.

 

"Beberapa hari yang lalu kita merasakan polusi udara di Jakarta dan di daerah banyak kekeringan. Kita harus memecahkan masalah, dan ini menjadi momentum bagi kita," ujar Menteri Pratikno. Dirinya kemudian mengajak para pebisnis yang hadir dalam pembukaan festival LIKE ini untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan dan pada saat bersamaan bisa menyejahterakan masyarakat.

 

Selanjutnya, Menteri Pratikno, Menteri Siti Nurbaya dan Menteri Teten Masduki melakukan telekonferensi bersama para penggiat lingkungan yaitu pengelola bank sampah di beberapa tempat di Indonesia. Para pengelola bank sampah dengan antusias berdialog dan menjelaskan kegiatannya dalam memilah sampah dan mengelola bank sampahnya. Ketiga menteri didampingi para pejabat KLHK dan tamu undangan kemudian melakukan peninjauan pameran Festival LIKE yang dilangsungkan di lantai 2, Gedung Indonesia Arena.

 

Selama 3 (tiga) hari penyelenggaraan Festival LIKE yaitu 16-18 September 2023 ditargetkan akan menarik lebih dari 25.000 orang pengunjung, yang berasal dari masyarakat umum dan semua elemen masyarakat yang bekerja dalam aktifitas lingkungan, iklim, kehutanan dan energi baru terbarukan, baik kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi, aktivis pendamping, LSM dan aparat daerah. Lebih dari 16.000 orang diantaranya akan hadir sebagai peserta acara puncak Festival LIKE pada Senin 18 September 2023 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi.

(MPI)

