Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada jajaran pengurus dan simpatisan partai dalam konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo se- Provinsi Riau yang diselenggarakan di kota Pekanbaru, Minggu (17/9/2023).

Kedatangan HT disambut langsung Ketua DPW Partai Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf dan Persembahan Pencak Silat di lobi VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, iring-iringan simpatisan mewarnai sepanjang jalan menuju lokasi acara.

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal, penguatan dan menyelaraskan ritme kerja di seluruh tingkatkan.

Dalam kesempatan ini HT melantik jajaran pengurus DPW, Sayap Kartini dan Pemuda Perindo se- Provinsi Riau serta mengunjungi dan menyerahkan gerobak secara simbolis kepada Suparlan pedagang Mieso Bakso yg berjualan di jalan Sudirman.

(Aziz Indra)