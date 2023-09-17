Para pemain Inter Milan melakukan selebrasi usai mengalahkan AC Milan dalam laga lanjutan Liga Italia Seri A di Giuseppe Meazza, Milan, Minggu (17/9/2023) dini hai WIB.

Inter bermain luar biasa mampu mengobok-obok pertahanan tim berjuluk Rossoneri tesebut hingga menang dengan skor 5-1.

Keempat gol Inter dicetak oleh Henrik Mkhitaryan (5’, 69’), Marcus Thuram (38’), Hakan Calhanoglu (79’), David Frattesi (90+3'). Sementara Milan cuma bisa membalas lewat Rafae Leao (57’).

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)