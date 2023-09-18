...

Target Penurunan Angka Stunting di Maluku Utara

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 18 September 2023 12:36 WIB
Petugas kesehatan menimbang berat badan balita.
Petugas kesehatan memberikan imunisasi pada balita.
Petugas kesehatan menimbang berat badan balita saat pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kantor Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (18/9/2023). 

Pemerintah daerah berupaya memantau pertumbuhan balita dengan meningkatkan pelayanan posyandu karena angka stunting di Maluku Utara tahun 2022 berada pada 26,1 persen sehingga pemerintah setempat harus bekerja ekstra dalam mencapai target secara nasional sebesar 14 persen pada 2024. 

 

