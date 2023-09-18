Petugas kesehatan menimbang berat badan balita saat pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kantor Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (18/9/2023).

Pemerintah daerah berupaya memantau pertumbuhan balita dengan meningkatkan pelayanan posyandu karena angka stunting di Maluku Utara tahun 2022 berada pada 26,1 persen sehingga pemerintah setempat harus bekerja ekstra dalam mencapai target secara nasional sebesar 14 persen pada 2024. (ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)