Sejumlah petugas dari Kelompok Siaga Bencana (KSB) Srikandi Kota Padang memasangkan masker kepada murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Alang Laweh di Padang, Sumatera Barat, Senin (18/9/2023).

KSB Srikandi membagikan 1.500 masker kepada anak sekolah untuk mencegah terjangkitnya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat menurunnya kualitas udara dampak kebakaran hutan dan lahan, serta meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan.

(ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/rwa) (hru)

(Muhammad Arif Pribadi/ANTARA FOTO)