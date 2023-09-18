...

Dampak Kebakaran Lahan dan Hutan, Pelajar di Padang Gunakan Masker

Muhammad Arif Pribadi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 18 September 2023 19:00 WIB
Sejumlah petugas dari Kelompok Siaga Bencana KSB Srikandi Kota Padang memasangkan masker kepada murid.
Sejumlah petugas dari Kelompok Siaga Bencana KSB Srikandi Kota Padang memasangkan masker kepada murid.
A A A

Sejumlah petugas dari Kelompok Siaga Bencana (KSB) Srikandi Kota Padang memasangkan masker kepada murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Alang Laweh di Padang, Sumatera Barat, Senin (18/9/2023). 

 

KSB Srikandi membagikan 1.500 masker kepada anak sekolah untuk mencegah terjangkitnya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat menurunnya kualitas udara dampak kebakaran hutan dan lahan, serta meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan. 

 

(ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/rwa) (hru)

(Muhammad Arif Pribadi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Cari Berita Lain Di Sini