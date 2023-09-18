Fans K-Pop tanah air kembali disuguhi acara konser virtual yang menampilkan beberapa bintang-bintang K-Pop favorit termasuk Secret Number, ONF, The Boyz, dan SHINee Taemin.

Bertajuk “ON THE K : O”, acara ini digelar di Main Atrium Korea 360 yang berlokasi di Lotte Mall Jakarta. Tak hanya menyuguhkan penampilan dan aksi panggung para boy dan girl band asal Negeri Ginseng, pengunjung juga bisa mengikuti fansigning dengan artis idola mereka.



Mereka tampak antusias mengikuti face to face dan fan signing dari artis idola mereka Secret Number. Para artis-artis top Korea ini juga turut membawakan lagu-lagu andalan masing-masing seperti DOXA (Secret Number), Beautiful Beautiful (ONF), Lip Gloss (The Boyz), dan Criminal (SHINee Taemin).

Acara ini juga digelar dalam rangka merayakan hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan yang sudah memasuki ke-50. Hubungan ini makin erat kedepannya dan semakin banyak event-event seperti konser, fansign, fanmeet, dan lain-lain untuk memanjakan para Kpopers di Indonesia.

Acara ini juga disiarkan langsung dari Korea, Jepang, dan Indonesia. Dari Korea, acara akan di pandu oleh MC Lee Seok Hoon sementara dari Indonesia sendiri akan dipandu oleh dua MC yaitu Brenda Kwan (sesi pertama) dan Jo Serin (sesi kedua).

(Arif Julianto/okezone)