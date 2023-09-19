...

Penyegelan Lahan Terbakar di OKI Sumsel

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 06:10 WIB
Petugas BPPHLHK Wilayah Sumatera Seksi III Palembang menyegel lahan yang terbakar.
Petugas BPPHLHK Wilayah Sumatera Seksi III Palembang menyegel lahan yang terbakar.
Petugas BPPHLHK Wilayah Sumatera Seksi III Palembang menyegel lahan yang terbakar.
Petugas Balai Penanganan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilaya Sumatera Seksi III Palembang menyegel lahan yang terbakar di Sepucuk, Pedamaran, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Senin (18/9/2023). BPPHLHK Wilaya Sumatera Seksi III Palembang menyegel lahan Area Percontohan Lainnya (APL) milik Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Litbang Kehutanan seluas 50 hektare yang terbakar di daerah tersebut. 

 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

