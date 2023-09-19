...

Foto Udara Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Tambak Udang di Karimunjawa

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 19 September 2023 06:19 WIB
Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove.
Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin (18/9/2023).

 

Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. 

 

