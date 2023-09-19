Penyanyi Muhammad Raja Giannuca atau Nuca berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Sampai Kita Tua dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Senin (18/9/2023).

Di single ini, selain ditulis sendiri oleh Nuca, ia juga menambahkan banyak permainan piano dan strings pada musiknya sehingga menjadikan Sampai Kita Tua begitu menarik untuk didengar.

Menceritakan tentang sebuah perjalanan antara dua manusia yang sudah saling mengenal sejak lama dan selalu menghabiskan waktu bersama dan walau terkadang ada perbedaan pendapat dan mengambil jalan yg berbeda, tapi jika Tuhan takdirkan mereka untuk berjodoh, maka pada akhirnya akan tetap menjadi satu.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

