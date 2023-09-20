Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyambut kehadiran Bakal Calon Presiden RI Ganjar Pranowo di rapat rutin mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Kompleks MNC Center, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Kehadiran Ganjar dalam rapat TPN ini merupakan yang perdana dengan pembahasan strategi pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024.

Rapat TPN dihadiri Ketua TPN Arsjad Rasjid, dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa. Empat sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik: Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Sekjen Hanura Kodrat Shah.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)