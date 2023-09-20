...

Gula Pasir Naik, Pedagang Kue Terpaksa Naikkan Harga

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 14:04 WIB
Pelaku usaha memotret kue bolu buatannya.
Pelaku usaha menghias kue bolu buatannya untuk kemudian dijual melalui pasar digital.
A A A

Pelaku usaha memotret kue bolu buatannya untuk kemudian diunggah ke pasar digital dan media sosial di rumah produksi RovilCakelicious Tasikmadu, Malang, Jawa Timur, Rabu (20/9/2023). 

Naiknya harga gula pasir dari Rp12 ribu menjadi Rp16 ribu per kilogram dalam sebulan terakhir membuat pelaku usaha kue bolu setempat berupaya menutupi pembengkakan biaya produksi dengan menaikkan harga kue bolu rata-rata Rp10.000 hingga Rp20.000 per kotak. 

 

(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp) (hru)

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini