Pelaku usaha memotret kue bolu buatannya untuk kemudian diunggah ke pasar digital dan media sosial di rumah produksi RovilCakelicious Tasikmadu, Malang, Jawa Timur, Rabu (20/9/2023).

Naiknya harga gula pasir dari Rp12 ribu menjadi Rp16 ribu per kilogram dalam sebulan terakhir membuat pelaku usaha kue bolu setempat berupaya menutupi pembengkakan biaya produksi dengan menaikkan harga kue bolu rata-rata Rp10.000 hingga Rp20.000 per kotak. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp) (hru)

