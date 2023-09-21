Pekerja membersihkan dinding salah satu gedung bertingkat di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kontribusi industri properti terhadap PDB pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43 persen untuk sektor konstruksi dan 2,40 persen untuk sektor real estate, meski sektor real estate masih menunjukkan penurunan sebesar 12,30 persen yoy namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11 persen yoy.
(Galih Pradipta/ Antara Foto)