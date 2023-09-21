...

Miss Indonesia Audrey Vanessa Kritisi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 11:22 WIB
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa berfoto usai interview dalam acara Guest Star Okezone TV.
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa berfoto usai interview dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa baru-baru ini menggalakkan kampanye Break The Silence.

 

Melalui kampanye tersebut, ia ingin mengajak masyarakat untuk lebih membuka mata terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang masih cukup tinggi di Indonesia. 

 


Hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk memutus rantai kasus tersebut. Audrey menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa program yang ia telah lakukan melalui kampanye tersebut. Salah satunya, yakni dengan memberikan edukasi kepada para anak-anak di sekolah yang ada di berbagai daerah Indonesia. 

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

