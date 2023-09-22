...

Viral di Media Sosial, Begini Kondisi Patung Bung Karno di Banyuasin Sekarang

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 14:09 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan patung Bung Karno di Kabupaten Banyuasin.
Pekerja menyelesaikan pembangunan patung Bung Karno di Kabupaten Banyuasin.
Pekerja menyelesaikan pembangunan patung Bung Karno di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (22/9/2023). Pembangunan patung Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dengan tinggi 10 meter dengan anggaran biaya sebesar Rp495.173.220 tersebut ditargetkan rampung pada bulan Desember 2023 

 

Patung ini viral di media sosial, menurut para netizen wajah patung Bung Karno ini disebut tak mirip dengan gambaran soekarno pada umumnya, terlihat lebih gemuk dan pipi tembam, dan patung Bung Karno saat ini wajahnya ditutup plastik.

 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

