Anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin (MHM) Pusat sekaligus Ketua Harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi jadi pembicara dalam acara bedah buku di Islamic Book Fair, Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, TGB yang juga sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo itu berdiskusi tentang pentingnya menjaga lingkungan daru perspektif Islam. TGB mengatakan, saat ini bumi sedang mengalami global warming akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan.

Sehingga, Islam sangat mendorong supaya manusia bisa memanfaatkan sumber daya dengan sangat bijaksana.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)