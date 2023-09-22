...

Ini Busana Karya Mahasiswa ISWI yang Tampil di IndoPop Movement New York 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 06:40 WIB
Model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy.
Model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy.
Model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy.
Model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy.
Model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy.
Model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy.
Model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy.
A A A

Sejumlah model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy di Jakarta, Kamis (21/9/2023). Busana dalam peragaan ini merupakan karya para mahasiswa ISWI Fashion Academy yang berhasil tampil dalam gelaran IndoPop Movement di New York, Amerika Serikat pada tanggal 14 September 2023 lalu.

 

Mahasiswa yang menampilkan karyanya yaitu Syarifah Nadhila Shabrina, Natania Laurens, Fidela Azalia H, Prajna Ayu Majedah, dan Hizkia Peter Wijaya Tanata. Koleksi ini terinspirasi dari seni tenun Garut, dengan tema 'Femme Fatale'.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini