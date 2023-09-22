Sejumlah model memperagakan busana karya mahasiswa ISWI Fashion Academy di Jakarta, Kamis (21/9/2023). Busana dalam peragaan ini merupakan karya para mahasiswa ISWI Fashion Academy yang berhasil tampil dalam gelaran IndoPop Movement di New York, Amerika Serikat pada tanggal 14 September 2023 lalu.

Mahasiswa yang menampilkan karyanya yaitu Syarifah Nadhila Shabrina, Natania Laurens, Fidela Azalia H, Prajna Ayu Majedah, dan Hizkia Peter Wijaya Tanata. Koleksi ini terinspirasi dari seni tenun Garut, dengan tema 'Femme Fatale'.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan)

